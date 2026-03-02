ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
Homedistrictkodagu

ನಾಪೋಕ್ಲು| ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಹಿಂದುತ್ವ: ಶರಣ್ ಪಂಪ್‌ವೆಲ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:52 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:52 IST
ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಆಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
Kodagusharan pumpwell

