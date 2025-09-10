ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು | ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆ; ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:44 IST
Kodagu

