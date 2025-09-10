SA-20 Auction: ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾದ 22 ವರ್ಷದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್

<p><strong>ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್:</strong> ಯುವ ಆಟಗಾರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ–20 ಲೀಗ್ನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹8.3 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ–20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ 22 ವರ್ಷದ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ₹4.6 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೋಬರ್ಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ‘ಬೆಬಿ ಎಬಿಡಿ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. </p><p>‘ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಆಟವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟಿ–20 ನಾಯಕ ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕರಂ ಅವರನ್ನು ಡರ್ಬನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ₹7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್(₹4.5 ಕೋಟಿ), ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್(₹3.1 ಕೋಟಿ) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. </p><p>ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 84 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 6 ತಂಡಗಳು ₹65 ಕೋಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಇದರಲ್ಲಿ ₹59 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರ ಪಾಲಾಯಿತು. </p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ–20 ಲೀಗ್ನ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 25ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>