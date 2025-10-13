ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ| 3ನೇ ವರ್ಷದ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿ; ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾನುಬೈಲ್ ಹಿಂದೂ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು 
 ಪೂಕಳಂ ಸ್ಪರ್ದೆ ಏರ್ಪಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
  ಓಣಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿರುವಾದಿರ ಕಳಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
