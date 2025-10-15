ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಭಾಗಮಂಡಲ| ಕಾವೇರಿ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ನಡೆದಿದೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಕಾವೇರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಮಂಡಲದ ಭಗಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗೊನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾದಸ್ವರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು..

KodaguKaveri Theerthodbhava

