ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:19 IST
ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆ
ಕೋಟೆಯೊಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅರಮನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕ್ಯೂರೇಟರ್.
Kodagu

