ಹಿರಿಯರ ಕೊರಳಿನಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿತು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ

16 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಅಪರೂಪದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಹಿರಿಯರ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕಾಜೂರು ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಚುಟುಕು ಕವಿ ಹಾ.ತಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಲೂನ್ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚುಟುಕು ವಾಚಿಸಿದರು
ಕವಿ ಹಾ.ತಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬಲೂನ್ ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕವನ ವಾಚಿಸಿದರು
Kodagu

