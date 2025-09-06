ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ಅದ್ದೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೌರಿಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ
ಹೇಮಂತ್ ಎಂ.ಎನ್.
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಮಂಟಪಗಳು ಸಾಗಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ
ಗೌರಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
ಪಿ.ಕೆ.ನಾಚಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪುರಸಭೆ
