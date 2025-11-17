ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಅಂತರಗಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ: ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬಜರಂಗದಳ, ವಿಎಚ್‌ಪಿಯಿಂದ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ; ಕೇಸರಿಮಯವಾದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ವೃತ್ತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಮಾನು ಅಳವಡಿಸಿ ಶಿವ ಹನುಮನ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಜರಂಗದಳ ವಿಎಚ್‌ಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
