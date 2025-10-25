ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ:ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ನೀರಿನ ಘಟಕ

ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದ ಯಂತ್ರಗಳು
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:44 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:44 IST
ಮುಷ್ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಇ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋದಂಡ ಬೋಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
