2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್‌ ₹ 60 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು: ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್‌

ಕೋಲಾರ: 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಉಚಿತ ಆಮಿಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೋಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದುಕೊಂಡೆವು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ, ಟೊಮೆಟೊ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ದುಡಿದ ₹ 60 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ವರ್ತೂರು ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹಸಾಳದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆ ಚುನಾವಣೆಯು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದುಡ್ಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟು ಎಂದಾಯಿತು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂಆರ್ ಏನು ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಿವೇಶನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ? ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಯಾರ ಮನೆ ದುಡ್ಡು? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು. ಅವರಾದರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತಿತ್ತು ಎಂದರು.

ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಂಡಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚುವುದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮರೆತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಣಕನಹಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖಂಡರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿದ್ದು ವೈಮನಸ್ಯ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಬೆಗ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾವಿರ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕುಳಿತು ಸಮಾನಾಗಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿ.ಡಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಂಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಪ