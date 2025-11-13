ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾರುಬಾರು

<p><strong>ಬಂಗಾರಪೇಟೆ:</strong> ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ತಳ್ಳು ಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಹಣ್ಣಿನಂಗಡಿ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣುಗಳದೇ ಕಾರುಬಾರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಹೊಲದ ಅಂಚು, ಗುಡ್ಡುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಡಂಚಿನ ಜನತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನತೆ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವಾನೋಪಾಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು, ದನ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ₹600ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ನಗರದಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸೀತಾಫಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೀತಾಫಲ ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಸೀತಾಫಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ₹1 ಸಾವಿರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಖರ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ರಾಧಾ ಸೀತಾಫಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>