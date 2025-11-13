ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಕಾರುಬಾರು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾದ ಸೀತಾಫಲ
ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಸೀತಾಫಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ₹1 ಸಾವಿರ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಖರ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ರಾಧಾ ಸೀತಾಫಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮಹಿಳೆ
ತನಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು 
ತನಿಮಡಗು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು 
Kolara

