ಕೋಲಾರ: ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಾಗರಾಜ್‌ ಅಮಾನತು

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಿಸಿಸಿ) ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪದಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಾಗರಾಜ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ) ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿದಾರನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆತನ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅನಧಿಕೃವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಲಿಖಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ 2025ರ ಸೆ.15ರಂದು ಆರ್ಟಿಸಿಜಿಎಸ್ ಶುಲ್ಕ ₹ 59 ಸೇರಿದಂತೆ ₹ 35 ಲಕ್ಷ 59 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಿಂದ ಓ.ಡಿ ಆಗಿದ್ದ ನೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ದೂರಿನ ಮೇರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ‘ನೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್’ ಖಾತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮೀರಿಳಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ತನಿಖೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತುಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ತಮ್ಮ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಸ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸಿ ನ.27ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿರುವ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡದೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗೆಗಿನ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಹಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ (ಪ್ರಭಾರ) ಸತೀಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ₹ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಬ್ಬಣಿ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಖೆಯ ಕೆಸಿಸಿ ಸಾಲ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಮುನೇಶ್ ಡಿ.ಚಂಜಿಮಲೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹರಡಲು ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ‘ನೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್’ ಖಾತೆ ದುರ್ಬಳಕೆ</p>.<p><strong>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? </strong></p><p>ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ನಿದೇರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕೋಲಾರ ಶಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತ) ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾರ ಸಿ.ವಿ.ಲಿಖಿತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 125004612608ರಲ್ಲಿ ₹ 1816 ಮಾತ್ರ ಶಿಲ್ಕು ಇರುವುದು ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಈ ಇಬ್ಬರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಖಾತೆದಾರನ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ₹ 35 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಖಾತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>