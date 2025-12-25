ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ | ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ; ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಕೋಲಾರದ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್‌ ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು
ಕೋಲಾರ ಹೊರವಲಯದ ಬೆತ್ತನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಆಚರಣೆ
