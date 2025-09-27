ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚುಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ

ಹಂಚುಕಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ನಗರಸಭೆಗೆ ಆದಾಯ
ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಎನ್.ಕೊತ್ತೂರು.
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:49 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:49 IST
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಸಮಾಗಮ ಆಗಿದ್ದರೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಗುರುತುಗಳು.
