ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ನೇಪಾಳದಂತೆ ದಂಗೆ, ಪರಿಣಾಮ ಭಯಂಕರ: ಹೆಗ್ಡೆ

ಏಕೆ ಲಂಚ ಪಡೆದಿರಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೇಳಿದರೆ ತಾನೇನು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ: ಹೆಗ್ಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Santosh Hegde

