ಕೋಲಾರ: ಕಮರಿದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಉದ್ಯೋಗ ಕನಸು

ದೇವರಾಯ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಗಿತ
ಕೆ.ತ್ಯಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೊತ್ತೂರು
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:05 IST
ಆಂಧ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ
