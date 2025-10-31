ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೀಲುಕುದುರೆ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ, ವೇಮಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿಯ ತೋಪಣ್ಣಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಎಂ.ತೋಪಣ್ಣ
ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಲೆಗೆ ಒಲಿದ ಗೌರವವಿದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ
ಎಂ.ತೋಪಣ್ಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
Kannada Rajyotsava

