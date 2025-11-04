ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ, ಅರಭಾವಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಲಾಶೃಂಗ-2025: ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಲಾಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಭಾವಿಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿದವು
Venugopala K.
Award

