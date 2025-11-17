ಕೋಲಾರ | ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ; 26 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಶ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಮದ್ಯಪಾನ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಲ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ 26 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ನಗರದ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಜುನೈದ್ ಪಾಷಾ (23) ಹಾಗೂ ಬೀಡಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಬಾಬಾ ಜಾನ್ (24) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಗಲ್ಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಬೇತಮಂಗಲ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಫಸೀನೊ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರೂ ಆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ 26 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗಲ್ಪೇಟೆ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಲೋಕೇಶ್, ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಠಲ್ ವೈ,ತಲವಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>