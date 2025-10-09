ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್‌; 30 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಆರತಕ್ಷತೆಗೆಂದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:46 IST
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ
ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ
ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ
ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ
kolarbus Accdent

