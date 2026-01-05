ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಹೊಸ ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ಹಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ!

ಡ್ರಗ್ಸ್‌, ಜೂಜಾಟ, ವ್ಹೀಲಿಂಗ್‌, ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಸರಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದೇ ಕಡಿವಾಣ?
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarPolice department

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT