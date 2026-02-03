ಕೋಲಾರ: 5 ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ₹100

<blockquote>ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 10 ಲಭ್ಯ | ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ | ಕೋಲಾರದತ್ತ ತಲೆಹಾಕದ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ತಕರು</blockquote>.<p><strong>ಕೋಲಾರ:</strong> ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 60ರವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ವಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ₹ 100 ಕ್ಕೆ ಐದು ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ₹200ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 150ಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 10 ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಭಾಗದ ವರ್ತಕರು ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಎಂಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿವೆ.</p>.<p>‘ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರಣ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇಷ್ಟೇ ದರ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನಿಸಿರುವ ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸದ್ಯ 8 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರ 50 ಸಾವಿರ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಈಗ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ 15 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 850 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ವರ್ತಕರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ದಿಢೀರನೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವುದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಕಿರಣ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>