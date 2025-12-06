ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಎನ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬೇಸರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:30 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:30 IST
ಶಾಸಕ ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಈಡುಗಾಯಿ ಒಡೆದರು
CongressKolara

