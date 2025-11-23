ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರು ಯಾರ ಕಡೆ?

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಚಾರ– ‘ತಲೆಗಳ’ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಎಸ್.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಎಸ್.ಎನ್‌.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಕೆ.ಎಚ್‌.ಮುನಿಯಪ್ಪ
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ
ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ
ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್‌
ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್‌
ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌
ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿರಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವವರು ದೊಡ್ಡವರು. ನಾನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್‌ ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್‌ ಹೇಳಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT