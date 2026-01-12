ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ಕೋಲಾರ: ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಬಂದ ಕಾಲ!

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುಪಟುಗಳ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಈಗ ₹ 4.70 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:24 IST
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ವೊಂದರ  ಖಾಸಗಿ ಈಜುಕೊಳ
25 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ
–ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಿ., ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
kolarSwimmingSwimming pool

