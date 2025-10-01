ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿರುವ ಕೋಲಾರದ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:46 IST
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೋಲಾರದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಲಾರ
kolarDasara

