ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೆಜಿಎಫ್‌: ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆಯ ಪಾಸ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ
ರಾಬರ್ಟಸನ್‌ಪೇಟೆಯ ಪಾಸ್‌ ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ
kolarKGF

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT