ಬಂಗಾರಪೇಟೆ| ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಗ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರೋಪ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
 ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಕೊ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ
ರಮೇಶ್ ಬೂದಿಕೋಟೆ
24 ಗಂಟೆ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಾದಕರ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಜಿ.ಪಂ ಸದಸ್ಯ
ಬೂದಿಕೋಟೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜರೂರಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ 24 ಗಂಟೆ ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಡಾ. ಸುನೀಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ
kolar

