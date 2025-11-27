ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ; 32 ಬಸ್‌ ವಶ

ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಆರ್‌ಟಿಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೇರೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ
Kolara
