ಕೋಲಾರ: ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ತಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 15 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 600ರಿಂದ 700 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟವಿದ್ದರೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ₹ 60 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹ 80 ತಲುಪಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿಮುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಗು ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಕ ಪ್ರಮಾಣ 11 ಸಾವಿರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಬಾಕ್ಸ್) ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ 15 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ₹500ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಆಯಿತು. </p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ತಕರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರಣ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನಿಸಿರುವ ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲದೇ, ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೇ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದು ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿನ ಧಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಲಾಭ ಗಿಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಸಲು ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರುವರಿವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p> ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಧಾರಣೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 60 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕರು</p>.<div><blockquote>10 ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಕಿರಣ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಲಾರ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>