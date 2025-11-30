ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ: ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ

15 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಟೊಮೆಟೊ ₹600ರಿಂದ ₹700 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೋಟ
ಕೋಲಾರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನೋಟ
10 ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ
ಕಿರಣ್‌ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಲಾರ
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT