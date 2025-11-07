ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಲಾರ: ಅನಗತ್ಯ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್‍ ತಡೆಯಲು ಸೂಚನೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್‌ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಆರ್.ರವಿ ಕಳವಳ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
kolarpregnancy

