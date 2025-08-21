ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Homedistrictkolar
ವೇಮಗಲ್‌–ಕುರುಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ಮೈತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಯೂರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:14 IST
ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ
ಓಂಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ 2 ವರ್ಷಗಳ ದುರಾಡಳಿತದ ಫಲವಿದು. ಜೆಡಿಎಸ್‌–ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಗೆಗೆ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಇರುವುದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ
ಸಿಎಂಆರ್‌ ಶ್ರೀನಾಥ್‌ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡ
ಳೀಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು 6 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ
ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
