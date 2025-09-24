ಬೆಟಗೇರಿ: ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್

<p><strong>ಅಳವಂಡಿ</strong>: ಸಮೀಪದ ಬೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಟಗೇರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವು 16 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸೇರಿ 42 ಜನರ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ನೀರು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಶೌಚಾಲಯ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಆವರಣ:</strong> ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಆವರಣದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</blockquote><span class="attribution">– ದಾನಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಪಿಡಿಒ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಟಗೇರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.</blockquote><span class="attribution">– ನೇತ್ರಾ, ಪಾಲಕರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>