ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಬೆಟಗೇರಿ: ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ –ಆರೋಪ
ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೂಡಲೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿ‌ಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
– ದಾನಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ, ಪಿಡಿಒ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬೆಟಗೇರಿ
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
– ನೇತ್ರಾ, ಪಾಲಕರು
KoppalAnganawadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT