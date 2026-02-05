ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ; ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಸೂಚನೆ

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:03 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:03 IST
ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ | ಅಂಗನವಾಡಿ ಆಹಾರ, ಶಾಲಾ,ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಹಿಸಿ | ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ
Koppala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

