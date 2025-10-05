ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು: ಬಳಕೆ ಮುನ್ನ ಅವನತಿಯತ್ತ ಕಟ್ಟಡ

ಉಮಾಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:51 IST
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟದ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟದ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ
ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
– ಶರಣಪ್ಪ ಬೇಲೇರಿ, ಪ್ರಭಾರ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಪಪೂ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ
ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ತಗ್ಗುಗಳಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
– ಶರಣಕುಮಾರ ಅಮರಗಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಪಂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಯಾಗೇರಿ
