ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ | ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:57 IST
ಗಂಗಾವತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೂ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಖರೀದಿಸಿದರು
Koppal

