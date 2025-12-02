ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹನುಮಮಾಲಾ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸಜ್ಜು

ಊಟಕ್ಕೆ ಗೋದಿ ಪಾಯಸ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬರ್: ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಲಡ್ಡು, ತೀರ್ಥದ ಬಾಟಲ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:50 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:50 IST
anjanadriGangavathi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ |

