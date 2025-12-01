ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗಂಗಾವತಿ | ಹನುಮಮಾಲಾ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ದತೆ

ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
ಮಾಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರತಿಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಯಿರುವ ಕಾರಣ ಹನುಮಮಾಲೆ ಧರಿಸುವ ವ್ರತ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಾತಾವರಣ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಾಲಾಧಾರಿ, ಗದಗ
Koppala

