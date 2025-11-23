ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಲಬುರ್ಗಾ| ಕೊಳಗೇರಿಯಂತಾದ ಹುಲೆಗುಡ್ಡ; ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ

ಉಮಾಶಂಕರ ಬ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಶೀಘ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಿಡಿಒ ಗ್ರಾಪಂ ಗೆದಗೇರಿ
ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
–ಶರಣಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಹುಲೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
KoppalaCleaner awareness

