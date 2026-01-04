ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಉಪಾಹಾರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೈದಿಗಳು

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:03 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಪಹಾರ ಮಾಡದೆ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮಠಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ.
ಅಂಬರೀಷ್ ಎಸ್. ಪೂಜಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ
Koppalagavi siddeshwara

