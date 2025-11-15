ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಕನೂರು|ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಎಪಿಎಂಸಿ, ವಹಿವಾಟು ಗೌಣ:ಕಸದ ರಾಶಿ, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸರ

ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಕುಕನೂರಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು
ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಂಗಣದೊಳಗಿನ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವೇ ಲೀಸ್‌ ಕಂ ಸೇಲ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ 
APMCKoppala

