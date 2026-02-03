ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುಷ್ಟಗಿ: ಮೂರು ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡದ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:36 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:36 IST
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೆಕಿಸುವ ಯಂತ್ರ
ಘಟಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ತಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ
KoppalaWaste Management

