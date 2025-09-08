ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಕುಷ್ಟಗಿ | ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ರಾಯನಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ

ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎ.ಸಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ ಸೂಚನೆ
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT