ಕುಷ್ಟಗಿ: ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಸಂಚು?

ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಭದ್ರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಾನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆ ಜಾಗಗಳು
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
ಅಮರೇಶ್ವರ ಶಟ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗದ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ.
–ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
–ವಜೀರ ಅಲಿ ಗೋನಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ
