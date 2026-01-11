ತಾವರಗೇರಾ: ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ತಾವರಗೇರಾ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಸಾಪುರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಸೌರಮಂಡಲ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಉಪಯೋಗ, ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಮಾದರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಯೋಜಕ ರಾಗಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಂಪಾಪತಿ ಕೊರ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಗದ್ದಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಚೈತ್ರ ಹಸಬಿ, ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>