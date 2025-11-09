ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ| ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯೆ ರಾಮನಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಂತೆ: ಮೋಹನ್‌ ಮೇಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಹಿಂದುಳಿದವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಇಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಜಗತ್ತಿಗೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯೆ
KoppalaKanakadasa Jayanthi

