ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರಟಗಿ |ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೋಷಣೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ: ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೇಖಾ ರಾಜಶೇಖರ ಆನೆಹೊಸೂರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಳ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು 
ಕಾರಟಗಿಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದವರು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದರು
KarnatakaKopala

