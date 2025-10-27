ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪಾಂಡವಪುರ: ಆಲೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ಬೆಲ್ಲ?

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:48 IST
ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಸಿ.ಎನ್.ಸಂತೋಷ್, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ
MandyaPandavapura

