ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ: ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದ ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:33 IST
ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಇಂಟಲಿಟಾಟ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಆರು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ ದಸರಾ  ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
